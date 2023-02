Is sexy Leeuw iemand van ‘De Verhulstjes’ of ‘Thuis’? Fans van ‘The Masked Singer’ denken hem al ontmaskerd te hebben

TVTijdens de eerste show van ‘The Masked Singer’ was er alvast een personage waarvoor elke kijker in zwijm viel. Leeuw had iedereen met zijn dansmoves tijdens ‘I Was Made For Loving You’ van Kiss meteen mee. Ook op sociale media wordt het figuurtje gretig besproken. Niet alleen de zwoele heupen houden fans bezig, maar ook in de tips denken ze iets te hebben herkend. Volgens verschillende speurgroepen zou in het filmpje van Leeuw zowel de titelsong van ‘Thuis’ als ‘De Verhulstjes’ verwerkt zijn. Op een bepaald moment is namelijk de tekst ‘Hier staan mijn klapdeurtjes altijd open ... Want zo zijn wij’ te horen. Maar even later zegt Leeuw ook: “Mijn thuis is mijn saloon. Waar iedereen me kent en ik altijd kan zijn wie ik ben.”