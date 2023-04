Is Miguel Wiels Champignon in 'The Masked Singer'? “Karen Damen zou mijn stem meteen herkennen!”

tv Is Miguel Wiels Champignon in ‘The Masked Singer’? “Dat zou een groot compliment zijn”

Zit Miguel Wiels onder het masker van Champignon in ‘The Masked Singer’? Q-dj Maarten Vancoillie is er rotsvast van overtuigd en confronteerde hem daarmee live vanmorgen in de ochtendshow op Qmusic. “Jij ook al?”, vraagt zijn maatje Niels Destadsbader, die ook aan de lijn hing.