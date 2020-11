Is levenslange monogamie nog van deze tijd? 1 op 5 Vlamingen denkt van niet

(R)evolutie

De koppels krijgen een unieke kans om te ervaren hoe een open relatie werkt en waar voor elk van hen de grens ligt. Het programma wordt gepresenteerd door Sean Dhondt en de Nederlandse Froukje de Both. Klinisch seksuologe Chloé De Bie reisde mee om de koppels te begeleiden. “Overspel komt best vaak voor”, zegt ze. “Als je weet dat 1 op 4 mannen en 1 op 5 vrouwen overspel pleegt, dan is het ergens logisch dat meer en meer mensen zich vragen stellen als: kiezen we voor monogamie omdat het de norm is? Of omdat we onze partner niet willen delen? We zien bovendien een (r)evolutie waarbij men seksualiteit vaker loskoppelt van liefde. Voor sommige mensen kan het interessant zijn om na te denken of een open relatie iets voor hen is. Hierbij maakt men binnen de relatie zelf regels op over wat kan en niet kan.”