Is Hippo een man of een vrouw? Opnieuw twijfel bij de speurders in ‘The Masked Singer’

BV 17 jaar samen, tót Karen Damen: het verhaal van Gert Verhulst en Valérie, de moeder van Viktor en Marie

Alles gaat goed, maar naar buiten treden wil ze niet. Dat laat Valérie, de moeder van Viktor (28) en Marie (27) Verhulst weten aan onze redactie. De ex-vriendin van Gert Verhulst (55) kiest al decennialang voor een leven in de schaduw, hoewel ze een groot hoofdstuk in Gerts leven vormde en zijn eerste grote liefde was. “Een heel turbulente periode, die me op de rand van een inzinking bracht”, bekende Gert over hun breuk. Al had Valérie reden genoeg om hun relatie op te blazen.