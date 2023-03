“Is het plots 'Temptation Island’?": kandidaten Franse 'Expeditie Robinson' verbazen kijkers

TVDe makers van de Franse editie van ‘Expeditie Robinson’ wrijven zich in de handen. Het nieuwe seizoen is nog maar aan zijn derde aflevering toe, maar de intriges volgen elkaar nu al in sneltempo op. Na alle commotie om het gedrag van de Belgische Helena , zijn het nu deelnemers Tania (22) en Benjamin (24) die de gemoederen beroeren.

De kijkers van ‘Koh-Lanta: Le Feu Sacré’, zoals het programma daar heet, wisten niet wat ze te zien kregen. Bij het aanbreken van een nieuwe dag op het onbewoonde Filippijnse eiland, werden deelnemers Tania en Benjamin uit het gele team betrapt, terwijl ze innig in elkaar verstrengeld lagen. “Er zijn blijkbaar verschillende technieken om op te warmen”, zei hun medekandidaat Nicolas toen hij de twee ontdekte. Waarop zij de bal meteen terugkaatsten: “Dat is ook overleven. Het stelt ons in staat om onder alle omstandigheden warm te blijven. Warm blijven is heel belangrijk.”

Volledig scherm Deelnemers Tania en Benjamin. Vormen ze een koppel op het eiland? © TF1

Via sociale media reageerden kijkers geamuseerd, maar ook verbaasd op de beelden. Sommige vroegen om “een beetje terughoudendheid” of vonden dat het wel “wat minder mocht”. Anderen dachten dan weer dat ze “plots naar ‘Temptation Island’ keken” of dat Tania en Benjamin zich beter hadden ingeschreven “voor een datingshow, dan voor een survivalprogramma”. Terwijl nog anderen hen vooral aanmoedigden: “Wat een toenadering! Ik hoop echt dat zij een koppel worden en nog lang in het spel blijven.”

In de Franse pers heeft Tania ondertussen ook gereageerd op de beelden, al ontkent zij dat er sprake was van fysieke aantrekking. Volgens haar ging het in realiteit zelfs om een medisch probleem. “De nachten zijn erg zwaar op het eiland”, verklaarde ze aan ‘Télé-Loisirs’. “En al zeker omdat ik het syndroom van Raynaud heb, wat resulteert in een zeer slechte bloedcirculatie. Daarom slaap ik tegen Benjamin aan, om zijn menselijke warmte zoveel mogelijk vast te houden.” Afwachten of de kijkers genoegen nemen aan die uitleg...

