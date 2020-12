Is het eerste toilethokje écht het properste? Dina Tersago en Andy Peelman gaan op onderzoek in ‘Ze Zeggen Dat’

TV Jules Hanot schrijft een brief aan Dina Tersago: “Een ex-miss die haar kroontje pas ná het verwerven van kennis verzilver­de”

29 november In tijden van Twitter is een mening bij alles wat op ons scherm komt snel gegeven. Maar tv-beest Jules Hanot neemt zijn tijd en schrijft elke week een ouderwetse brief. De ene keer zalvend, de andere keer voorzien van een tik op de vingers van het tv-gezicht. Deze week richt hij zijn pen tot Dina Tersago, een ‘chronisch charmante juffrouw bij wie iedereen in de klas wil zitten’. “Wie herinnert zich ‘Superhond’ nog, of ‘Chateau Bravoure’? En dan zwijg ik nog over de ‘mannen’ van Wendy en Phaedra, de ‘harem’ van Pieter Loridon of je rol als reisbegeleidster in ‘De Vetste Vakantie’. Ik stelde vast dat jij tussen de televisionele rommel moeiteloos overeind bleef.”