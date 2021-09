Is Gordon te brutaal voor K2 zoekt K3?

TV Johan Van Dyck is trots dat zijn brouwerij in ‘Familie’ het decor is van Cobrew: “De acteurs zijn allemaal super sympathiek en geen bende ego’s”

26 september De Gust en het Bommake waren al bekend bij de fans van ‘Familie’. In het nieuwe seizoen heeft Niko (Jo Hens) voor Cobrew, de brouwerij van Mathias (Peter Bulckaen) en Peter (Gunther Levi), een lekkere pils gebrouwen: de Rebel. Zin om hun brouwerij eens te bezoeken? Dat kan. Ambachtelijke brouwerij De Brouw Compagnie op het Eilandje in Antwerpen is het decor waar alle intriges zich zullen afspelen. Johan Van Dyck (46) is er de baas. “Als de mensen me vragen of Niko er niet is, antwoord ik standaard dat hij een dagje verlof heeft”, klinkt het in Primo.