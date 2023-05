Is er een bal op de tv? Wij verklappen u nu al wat er deze zomer te zien is

TV Gino Moreels uit ‘Shalom Allemaal!’ droomt ervan om jood te worden: “Na mijn hartin­farct wou ik mijn leven omgooien”

“Gij zijt meer Jood dan de meeste Joden”, krijgt Gino Moreels (62) vaak te horen. Sinds enkele jaren wijdt Moreels z’n leven aan de studie van de Talmoed, en de 613 geboden die bij een leven als jood horen. Zijn relaas komt aan bod in ‘Shalom Allemaal!’ op Play4 over het leven van de Antwerpse joden. In dit gesprek vertelt de gedreven bekeerling hoe hij het ‘licht’ zag, welke opofferingen daarbij horen en wat z’n familie van z’n levensplan denkt. “Ze hebben me meer dan eens gek verklaard, maar ik moest doorzetten.”