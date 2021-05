Is dit de beste sketch van Jacques Vermeire? Een wagen met een goede bas, meer heb je niet nodig

TV Lady Gaga in tranen in eerste beelden van prins Harry en Oprahs serie ‘The Me You Can't See’

17 mei De officiële trailer van prins Harry’s serie ‘The Me You Can't See’ werd zopas gelanceerd. Met de reeks willen hij en talkshowhost Oprah Winfrey de taboes die rond mentale gezondheid bestaan, doorbreken. Bekijk hier de eerste beelden met getuigenissen van onder andere Lady Gaga en actrice Glenn Close.