Is ‘De Mol 2023’ een slagersvrouw, een vastgoedmakelaar of een ex-scout? En waar is de 10e kandidaat?

TVVolgende week zondag, 19 maart, start het elfde seizoen van ‘De Mol’. Gastheer Gilles De Coster neemt dit jaar negen kandidaten mee naar Arizona - eentje minder dan normaal. Of er een tiende kandidaat is en hoe en wanneer die wordt geïntroduceerd, weten we nog niet. Wél zeker is dat ‘De Mol’ gespeeld wordt door een klassieke, zeer heterogene groep. Wij stellen iedereen voor, en gaan verder dan de spaarzame details die Gilles in ‘Café De Mol’ bekendmaakte.

Conny (58), docent wiskunde uit Bonheiden

De ouderdomsdeken is verslingerd aan goede koffie

Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, deze 58-jarige Conny Van den Brande. Ze is ouderdomsdeken van ‘De Mol’, gehuwd, moeder van twee kinderen, verslingerd aan haar (dure) koffiemachine en doet in haar vrije tijd aan improvisatietheater. In het échte leven is ze data-analist, studeerde ze in Hasselt en Leuven en is ze lector wiskunde aan de Thomas More hogeschool in Mechelen. Ze beheert een Instagramaccount over wiskunde.

Schrik van de camera heeft Conny al zeker niet. Ze kreeg in het verleden tot twee keer toen reporter Martin Heylen over de vloer. Een eerste keer in 1998, voor ‘Man Bijt Hond’, een tweede keer twintig jaar later voor ‘Zelfde deur, twintig jaar later’. En nog steeds woont Conny in Bonheiden. In 1998 wilde ze haar zithoek verkopen, in 2018 ontdekte Martin dat Conny een chique koffiemachine in huis heeft, maar geen alcohol. Als dat maar goed komt in ‘De Mol’.

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette

Student én mama zijn, dat moet je kunnen

Comfort is 32 jaar en zit nog steeds op de schoolbanken. Die van de Vrije Universiteit Brussel, waar ze deze zomer afstudeert als gynaecoloog. Inmiddels is deze pittige dame, die geboren is in Kameroen, opgroeide in Gent en inmiddels in Jette woont, zelf al mama van een dochtertje van anderhalf jaar. Wie beide ‘jobs’ zo goed kan managen, kan ook ‘De Mol’ overleven.

Lancelot (27) vastgoedmakelaar uit Antwerpen

Welwillende wasbeer is vastgoedmakelaar

Geen seizoen van ‘De Mol’ of er zit een scout in de groep. Het is dit jaar niet anders. Gilles en co kozen voor de 27-jarige Welwillende Wasbeer, zeg maar Lancelot De Deurwaarder. Ook nog vastgoedmakelaar, bestuurder bij Drie Dee in Zwijndrecht, en zaakvoerder van El Dee Consulting in Antwerpen. Zijn broers en zus hebben al even nobele voornamen als Lancelot, en heten Oberon, Lohengrin en Iphigenia.

Als groepsleider van ‘Scouts Den 2’ in Antwerpen mocht Lancelot in 2019 ook nog wat goeie tips geven aan Sven De Ridder, die toen de laatste hand legde aan de prettig gestoorde komedie ‘De Scouts Forever’. Als dank werd de totem van Lancelot gebruikt in het stuk. Al werd het toen wel ‘Blijmoedige Wasbeer’.

Leïla (34), antropoloog uit Bambrugge

Van Tunesië langs Nederland naar Bambrugge

Lëila blijft voorlopig een enigma. We weten enkel dat Bambrugge bij Erpe-Mere ligt, dat Lëila’s roots in Tunesië liggen, ze in het Frans werd opgevoed, een tijdje in Nederland woonde om dan - samen met haar vriendin en hun zoontje - als antropoloog in het godvergeten Bambrugge te belanden. Gilles De Coster laat ook nog weten dat ze vooralsnog geen Oost-Vlaams accent heeft.

Lieselot(32), slager uit Rollegem-kapelle

Ze studeerde journalistiek, maar werd slagersvrouw

Ze studeerde journalistiek, had misschien wel verslaggever voor Het Laatste Nieuws kunnen worden, maar deze jonge mama van twee kinderen besloot om pen, papier en computer te ruilen voor het slagersmes. In 2017 besloot Lieselot Devos om samen met haar partner Xavier Deprez ‘Slagerij Devos’ over te nemen. Lieselot is de dochter van wijlen Lieven Devos, die deze inmiddels ruim honderd jaar oudere slagerij samen met zijn vrouw Frida runde. “Het was voor ons beiden een late roeping”, maakt Xavier duidelijk. “Mijn vrouw is journaliste van opleiding. Ik kwam aan de bak als loodgieter. We volgden een paar jaar geleden allebei met succes de dagopleiding tot slager, maar toen kriebelde het nog niet.” Een paar jaar later duidelijk wel. In 2019 werd ‘Slagerij Devos’ omgedoopt tot ‘Meat Xavier & Lieselot’. Als dat straks maar niet ‘Mol Lieselot’ wordt...

Volledig scherm Xavier en Lieselot in hun volledige vernieuwde slagerij. © Joke Couvreur

Volledig scherm Lieselot en Xavier met hun zoontje Hendrik, toen die vijf maanden was. © Foto VGGS

Ruben (22), patissier uit Nijlen

Een kok in hart en nieren

Een roeping. Zo moet je de keuze van Ruben Van Gompel uit Nijlen omschrijven. Ruben was amper twaalf toen hij in september 2012 in de ‘Bakkerij-, Slagerij- en Hotelschool Ter Groene Poorte’ in Brugge belandde. Zeven jaar later zwaaide hij er af als patissier. Om zowat onmiddellijk chef patissier te worden bij het gastronomische restaurant L’Oh in Tielt-Winge. Van zijn hand komt onder andere volgend dessert: pannacotta van kokosnoot met coulis van passievrucht en mango plus crumble van chocolade. Eén ding weten we zeker: een kookproef zal altijd moeten lukken, of Ruben is aan het mollen...

Samya (26), advocaat uit Zaventem

Advocaat met grote onderscheiding

Samya Ouahyani, die Marokkaanse roots heeft, behaalde in 2020 haar masterdiploma met specialisatie sociaal recht met grote onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze vervoegde in 2021 het kantoor Moore Law, waar ze zich toelegt op sociaal recht. Samya reist graag, en dus was haar job als stewardess bij Tui tussen juli 2018 en juni 2019 één grote vakantie.

Thomas (42), leerkracht aardrijkskunde én wiskunde uit Kortrijk

De leraar die zijn boekentas liet stelen

Tomas Vandendriessche is gehuwd, vader van drie kinderen, een straffe koffieliefhebber - die zal snel goeie maatjes zijn met Conny Van Den Brande -, maar vooral leraar aardrijkskunde en wiskunde in het Atheneum van Ieper. Thomas woont zelf in Kortrijk en pendelt met de trein heen en weer. Dat leverde hem op 10 februari 2020 ongewild een artikel op in de Vlaamse kranten.

Bleek immers dat Thomas in het station van zijn woonplaats slachtoffer was geworden van diefstal. Een onbekende was er vandoor gegaan met zijn laptoptas. Daarin uiteraard een laptop, een harde schijf met al het schoolwerk... en tot overmaat van ramp 1.500 euro: geld voor truien voor de 100-dagen viering. Omdat de trein die ochtend vertraging had, wilde Thomas nog wat notities doornemen, en schoof hij zijn tas onder de bank waar hij zat. Twintig minuten later was de tas spoorloos. Omdat een ezel zich geen twee keer stoot aan dezelfde steen, mogen we van Thomas een straf parcours verwachten.

Toos, 27 jaar, schrijnwerker, Zaventem

De man die met hout om kan

Kandidaten genoeg dit seizoen om praktische proeven tot een goed einde te brengen. Er zal culinair gekookt kunnen worden, er zitten koffiespecialisten in de groep en er is een specialist in hout. Toos is 27 jaar en een schrijnwerker die vaak aan het werk is voor Brussels Airport. Na zijn uren gaat hij heel graag klimmen of is hij met vrienden te spotten in zijn stamcafé.