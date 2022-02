Is de identiteit van Papegaai bekend? Kijkers ontdekken ‘foutje’ in ‘Behind The Mask’

Mathias Coppens, Average Rob of Jelle Cleymans? Over de ware identiteit van Papegaai bestaan er nog veel twijfels, maar ondertussen zijn fans van het programma één specifieke BV op het spoor. In ‘Behind The Mask’, te zien op VTM GO, konden oplettende kijkers een masked singer zonder masker spotten. Op een bepaald moment komt er namelijk een man met donker haar en een groene glitterkraag in beeld. De kraag is kwestie maakt op zijn beurt deel uit van het kostuum van Papegaai.

Gevolg? Op Twitter begonnen fans massaal te speculeren over wie deze mystery man precies is, maar echt veel twijfels blijven er op dit moment niet meer over. “Average Rob heeft enkel een snor... Is het Mathias Vergels?” en “Nu zijn we ook zeker van Mathias Vergels als papegaai”, klinkt het in enkele reacties op sociale media.

Ondertussen werden de beelden in kwestie wazig gemaakt door VTM, maar op het platform circuleren er ondertussen nog wel steeds foto’s waar de man in kwestie duidelijk op te zien is. Of het echt om Mathias Vergels gaat, valt nog af te wachten. Het is namelijk niet uitgesloten dat het niet om een opzettelijke fout van de zender gaat.

Bekijk hieronder het meest recente optreden van Papegaai: