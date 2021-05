Is Axel eindelijk erfgenaam van La Esterella op het spoor?

“Je weet waarom ik kom. Wij zijn op zoek naar de mogelijke familie en erfgenamen van Esther”, zegt Axel. “Esther had geen kinderen. Ze heeft wel een miskraam gehad toen ze vijf maanden zwanger was, maar erna is ze nooit meer begonnen aan kinderen”, vertelt vriendin Liliane. “Esther had wel een zus Nina, ze scheelden negen jaar. Nina was getrouwd met een Zwitser en had een dochter Myrtha die in Amerika woonde.” Zij heeft een zoon die een mogelijke erfgenaam zou kunnen zijn, waardoor Axel weer een stapje verder in zijn zoektocht is.