Iraakse show over nepontvoeringen door IS afgevoerd na kwade reacties

TVEen Iraakse tv-show werd afgevoerd na verschillende woedende reacties van kijkers. Niet zo verwonderlijk, als je weet dat in het programma nietsvermoedende beroemdheden het slachtoffer werden van een nepgijzeling door zogenaamde leden van terreurorganisatie IS.

De Iraakse Communicatie en Media Commissie heeft het tv-programma ‘Tannab Raslan’ (dat vertaald kan worden als ‘Raslan’s Schietpartij’) laten afvoeren. In het programma werden Iraakse beroemdheden, waaronder acteurs en voetballers, uitgenodigd op een evenement voor het goede doel. Eenmaal daar werden ze in de val gelokt door acteurs die zich voordeden als leden van terreurorganisatie IS, om dan later bevrijd te worden door andere acteurs die de veiligheidsdiensten vertolkten.

In een van de meest controversiële episodes is te zien hoe actrice Nessma Tanneb meegenomen werd naar het platteland, buiten Bagdad, onder het mom van een ontmoeting met een familie die IS kon ontvluchten. Aan een (vals) checkpoint kreeg ze te horen dat de regio slechts drie uur eerder aangevallen werd door leden van de terreurorganisatie. Haar vraag om terug te keren werd genegeerd. Eenmaal in het huis weerklonk een explosie en vielen de zogenaamde militanten het huis binnen. Toen een van hen Tanneb een bomgordel omdeed, viel ze flauw.

Het programma lokte heel wat verontwaardigde reacties uit. “De scènes brengen herinneringen aan IS terug”, vertelde Bashir al-Saddi, een inwoner van Bagdad, aan The Guardian. “Dit is niet acceptabel, onmenselijk en onbeschaafd.” En dus besloot de Iraakse Communicatie en Media Commissie om het programma van de buis te halen. Onterecht, vindt presentator Raslan Haddad, die beweert dat de show net het heroïsme van de Irakese veiligheidsdiensten in de kijker zet. “Deze beslissing is onjuist”, klonk het. Een van de makers, Darham Abu Rghif, gaf op Facebook dan weer toe dat de scènes ‘heftig’ zijn, maar ook hij nam het op voor het programma. “Als IS had gewonnen, zouden beroemdheden een veel moeilijker leven hebben gehad, en alle andere Irakezen ook.”

