Inzamelactie ‘Make Belgium Great Again’ voor arme kinderen krijgt vanavond apotheose

Showbizz Gloria Boateng ging van TikTok tot het gezicht van ‘Make 2020 Great Again’: "Ik wéét hoe moeilijk het kan zijn om rond te komen"

28 december U zag haar de voorbije dagen al op uw tv-scherm verschijnen naast An Lemmens en Ann Van Elsen. Ook Gloria Boateng is een van de 'superverspreiders' die zich inzet voor 'Make 2020 Great Again'. Minder bekend dan haar twee collega's, maar zo mogelijk nog meer gepassioneerd om kinderen in armoede een fijn eindejaar te bezorgen. “Mijn biologische mama was schizofreen, waardoor ik mijn hele jeugd een ‘kind van de staat’ ben gebleven."