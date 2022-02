‘Inventing Anna’ is best bekeken Engelstalige serie op Netflix, al is niet iedereen daar blij mee

TVNa ‘The Tinder Swindler’ zijn Netflix-kijkers nu ook in de ban van ‘Inventing Anna’. De nieuwe reeks van Shonda Rhimes mag zich na amper één week al de best bekeken Engelstalige serie van het streamingplatform noemen. Maar lang niet iedereen is blij met het succes van de reeks. De echte Rachel Williams haalt namelijk stevig uit naar de streamingdienst in een interview met Vanity Fair.

De negendelige reeks ‘Inventing Anna’ vertelt het onwaarschijnlijk waargebeurd verhaal van een grijze muis die zich tussen 2013 en 2017 als steenrijke erfgename voordeed, in de hoogste kringen van New York infiltreerde en daar iedereen voor haar rekeningen liet opdraaien. De mini-serie staat ook nog maar sinds vrijdag 11 februari op het streamingplatform, maar ondertussen kreeg de show al de titel van best bekeken Engelstalige serie. In het weekend na z'n release werd de mini-serie al zo’n 77 miljoen keer bekeken. In de dagen die volgden, is de populariteit van de reeks alleen maar toegenomen. Zeven dagen later stond de teller namelijk op 196 miljoen uren. ‘Inventing Anna’ doet het als gevolg beter dan het derde seizoen van ‘You’ (179 miljoen uren). De best bekeken serie op Netflix is ‘Inventing Anna’ niet. Zo moet de mini-serie het onderspit delven voor ‘Squid Game’ (572 miljoen uren), ‘All of Us Are Dead’ (236 miljoen uren) en het laatste seizoen van ‘La Casa de Papel’ (202 miljoen uren).

Boze Rachel

Wel niet iedereen is blij met het succes van ‘Inventing Anna’. Rachel Deloache Williams, een van Anna Sorokins slachtoffers, haalt op haar beurt stevig uit naar Netflix. In de miniserie krijgen we onder meer te zien hoe Anna en Rachel samen naar het prijzige La Mamounia in Marrakesh gaan. Daar genoten ze van het mooie weer, een privé-villa met zwembad en butler en shoppen. Maar toen er betaald moest worden, bleek de kredietkaart van Anna niet te werken. Ze smeekte Williams om haar het geld voor te schieten. En hoewel de rekening van 62.000 dollar (54.480 euro) meer was dan ze in een jaar verdiende, gaf ze toe. Maandenlang probeerde ze om haar geld terug te krijgen, maar zonder succes. Slechts 5.000 dollar stopte Anna haar uiteindelijk toe. Uiteindelijk was Rachel ook degene die ervoor zorgde dat Anna opgepakt werd en ze getuigde ook tegen haar in de rechtbank.

In een interview met Vanity Fair, haar voormalige werkgever, vertelt de echte Rachel Williams nu waar het op staat. Zij noemt de mini-serie ‘Inventing Anna’ gevaarlijk. “Je kijkt naar het spektakel, maar je hebt geen aandacht voor wat er geadverteerd wordt.” Volgens Rachel is er namelijk een dunne grens tussen feit en fictie. “Mensen geloven eerder wat ze zien in entertainment dan wat ze zien in het nieuws”, klinkt het in Vanity Fair. Verder vreest Rachel ook Anna’s verhaal een inspiratiebron kan zijn voor anderen. Volgens haar is het dus niet onwaarschijnlijk dat anderen in haar voetsporen gaan treden

Rachel is verder ook niet te spreken over de manier waarop de makers haar in beeld gebracht hebben. In tegenstelling tot Anna is zij op voorhand ook nooit gecontacteerd geweest. In ‘Inventing Anna’ wordt ze omschreven als “een geboren volger”. Daarnaast schrijven de makers ook dat Anna haar gemaakt heeft tot de vrouw die ze nu is. Twee opmerkingen die bij Rachel in het verkeerde keelgat geschoten zijn. “Een vrouw omschrijven als de creatie van iemand is het tegengestelde van een feministisch verhaal.” Ook met Katie Lowes, de actrice die de rol van Rachel op zich nam, heeft ze nooit contact gehad. “Haar enige vorm van accuraatheid in het neerzetten van mij in de reeks, was de juiste spelling van mijn naam.”

