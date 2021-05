INTERVIEW. Winnaars van LEGO Masters: “We hoorden vaak na de uitzendingen: ‘jullie kunnen wel iets liever doen tegen elkaar’”

TVDe winnaars van het tweede seizoen van de populaire RTL4-serie ‘LEGO Masters’ zijn bekend. Het stel in kwestie liet vanavond in een zinderende finale twee koppels achter zich. En dat zagen ze niet aankomen. “Het is voor ons een grote rollercoaster geweest, we hadden echt nooit verwacht om te winnen. We wisten dat we Lego-bouwers waren, maar we voelden ons geen topbouwers.”