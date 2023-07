INTERVIEW. Wij spraken met Kristin Davis over ‘And Just Like That’: “Mijn vrienden zeiden eerlijk: schat, die fillers zijn lelijk”

TVVijfentwintig jaar na de eerste uitzending van ‘Sex and the City’ is Charlotte, het personage van Kristin Davis (58) in de Streamz-reboot ‘And Just Like That...’, nog altijd even fris, fruitig en neurotisch als in die goeie ouwe tijd. Iets wat de tand des tijds naar haar eigen zeggen niét heeft doorstaan, zijn haar looks, en daar voelt ze zich erg onzeker over. “Ik heb tranen met tuiten gehuild omdat mensen me uitlachten met mijn botox.” Wij spraken Kristin over het nieuwe seizoen, haar ‘woke’ verhaallijnen en de struggles van het ouder worden.