INTERVIEW. Wereldberoemde drag queen Shangela: “Veel mensen zouden eens in drag gestopt moeten worden”

Vanaf vandaag op Streamz: het tweede seizoen van 'We're here'. 'Drag Race'-alumni Shangela, Bob the Drag Queen en Eureka O'Hara trokken opnieuw op roadtrip doorheen Amerika. Gewapend met gigantische dosissen charisma, uniqueness, nerve and talent willen de drie drag queens maar één ding: de US of A transformeren in een meer verdraagzame plek. "Zelfs in die kleine dorpjes vol vooroordelen en racisme wonen geweldige mensen", vertelt Shangela in een exclusief gesprek.

“Hello boo, hi! Jij interviewt me vanuit België? Geweldig! In 2018 was ik nog Miss Antwerpen, baby”, lacht Shangela - de artiestennaam van de 39-jarige dragartiest Darius Jeremy Pierce - wanneer we elkaar spreken. Dat diezelfde Shangela net geen half uur op zich liet wachten, doet ze met haar gigantische glimlach en innemende persoonlijkheid onmiddellijk vergeten. Eigenschappen waarmee Shangela tijdens haar verschillende passages in ‘RuPaul’s Drag Race’ al heel wat harten wist te beroeren, en die haar ook nadien geen windeieren legden. Zo was de drag queen te zien in meerdere films en tv-reeksen, en is ze op Instagram goed voor maar liefst anderhalf miljoen volgers. “Ik hoop dat ik hen via mijn sociale mediakanalen kan inspireren”, klinkt het. “Maar goed: ik wil uiteraard ook dat ‘We’re here’ zoiets teweeg kan brengen. Halleloo!”

Jullie moesten weliswaar werken in extreem moeilijke omstandigheden. Zowel het eerste als het tweede seizoen werden geplaagd door corona.

Alsof we het tijdens die eerste reeks nog niet zwaar genoeg hadden. (lacht) Omdat we geen eerdere ervaring hadden met dit soort show, moesten Bob, Eureka en ik tijdens het filmen volop uitzoeken hoe we de kwetsbaarheid van onze gasten niet te grabbel gooiden. Daarnaast wilden we uiteraard ook iedere keer een geweldige dragshow op poten zetten. Wij zijn drie mensen die het steevast groots zien, maar daar hadden we - helaas - niet het gepaste budget voor. (lacht) En dan moest corona nog komen. De pandemie is voor ons allemaal enorm zwaar geweest. Niet alleen mentaal had het z’n weerslag: ook de manier waarop de opnames verliepen en we onze verhalen konden brengen, werd serieus bemoeilijkt.

Dat laten jullie graag blijken. Al vraag ik me toch soms af in hoeverre die momenten geacteerd zijn.

Honey, helemaal niets! Het klopt dat ik graag acteer, maar de emoties die je ziet in ‘We’re here’ zijn stuk voor stuk echt. Deze show is een docureeks die juist onderstreept dat je jezelf moet kunnen zijn. Als Bob, Eureka en ik dan een script zouden volgen: ‘t zou niet kloppen. Bovendien denk ik dat onze gasten het voelen als we niet oprecht zijn. Dan kan je niet voor inspiratie en empowerment zorgen, en laat dat nu net zijn waar het allemaal om draait.

Jullie laten in ieder geval zien dat zelfs corona jullie missie niet kapot krijgt.

Precies. Al was het soms lastig. De eerste drie afleveringen van het tweede seizoen - toen er op vele plaatsen in de wereld nog lockdowns waren - werden we geconfronteerd met enorm strikte richtlijnen om te mogen filmen. Ik ben wel oprecht blij dat ik kan zeggen dat het niets heeft afgedaan aan de energie van onze drag kids. Zij waren stuk voor stuk zo enthousiast dat ze zich mochten tonen aan de buitenwereld, en dat ze er een hele nieuwe familie van gelijkgestemde zielen bijkregen. Als je dan merkt hoe gelukkig mensen daarvan worden, kan je niet anders dan meegaan in die positieve vibes.

Volledig scherm Bob The Drag Queen, Shangela en Eureka O'Hara tijdens het tweede seizoen van 'We're here.' © RV

Mensen zijn hun enthousiasme en levenslust niet verloren.

Als het tweede seizoen van ‘We’re here’ al iets laat zien, is het precies dat. En naarmate de coronamaatregelen minder streng werden, nam dat gevoel alleen maar toe. Dat voelden we heel erg in de aflevering die zich afspeelt in de Texaanse stad Del Rio, waar er - omdat er minder restricties waren - op de slotshow een groter publiek aanwezig was. Ik herinner me nog dat ik backstage stond met Bob en Eureka, en dat we alle drie door het dolle heen waren. Onze drag kids en wij mochten ein-de-lijk optreden voor een ‘echt’ publiek. Dat we die euforie nu ook met de rest van de wereld mogen delen: zalig.

Ik sprak vorig jaar met Eureka, naar aanleiding van het eerste seizoen. Zij vond dat drag een soort van therapie is, die mensen helpt om zich beter in hun vel te voelen. Ben jij het daarmee eens?

Drag helpt mensen inderdaad om de meest vrije versie van zichzelf te ontdekken. Dat merk je heel erg bij onze drag kids in de show. Zij moeten de confrontatie aangaan met hun angsten, in plaats van daarvan weg te lopen. Dat is uiteraard niet makkelijk, maar ze doen het wel. Hierna zijn ze gewapend met tonnen moed en kracht.

Iets waar het jullie drieën alvast niet aan ontbreekt. Lijkt me handig als je naar die boerendorpen moet, waar je niet weet hoe mensen op drie drag queens zullen reageren.

Voor mij persoonlijk is zulks nooit een issue. Ik ben opgegroeid in Paris, een zeer conservatief stadje in Texas. En geloof me: medestanders zijn er overal. Zelfs in die kleine dorpjes vol vooroordelen en racisme wonen ook geweldige mensen. Vandaar dus dat ik, waar we ook naartoe gaan met ‘We’re here’, steeds geloof dat we deze personen zal ontmoeten.

Is dat iedere keer het geval?

Well... not really. Er zijn plaatsen waar we heel veel liefde voelden, maar er was - bij gebrek aan een beter woord - ook veel haat. Ondanks alle gelijkheid, aanvaarding en visibiliteit is er nog steeds een hele weg af te leggen. Ik zie iedereen graag. Maar wanneer iemand langsrijdt en luidkeels ‘faggot’ roept, besef ik weer dat het omgekeerd niet altijd zo is. Dat is... ontnuchterend.

Denk je dat ‘We’re here’ voor een mentaliteitswijziging kan zorgen?

Na de eerste aflevering wist ik al dat de show een enorme impact had op onze gasten. Maar ik had niet stilgestaan bij wat de kijkers zouden denken. Tot ik m’n gsm vastpakte en een massa positieve berichten zag verschijnen op Instagram en Twitter. Ik denk dat heel wat mensen vooral onze directe aanpak appreciëren. Het is niet omdat een onderwerp gevoelig is, dat we het uit de weg gaan. Wij gaan in dialoog over alles wat er leeft, waardoor we mensen uit hun comfortzone willen sleuren. Ik denk dat heel veel mensen er baat zouden hebben om eens in drag te worden gestopt. Al was het maar omdat ze dan zouden beseffen dat drag queens geen verzonnen personages zijn. Wij zijn een gemeenschap die niet zomaar in een hokje te stoppen valt. Integendeel. Wij proberen vrij te leven, en daarin schuilt enorm veel kracht.

Iets dat je ongetwijfeld kan gebruiken als je de bijwijlen heftige verhalen uit de reeks hoort. Hoe geef je dat in godsnaam een plek?

Oooooh, child! (lacht) Mijn persoonlijke medicijn: kijken naar romantische komedies met Jennifer Lopez in de hoofdrol. Daarnaast kan ik ook beroep doen op Bob en Eureka. Tijdens de opnames van de tweede reeks kwamen we meermaals samen op een van onze hotelkamers. We babbelden, waren stil, knuffelden, lachten ... En iedere donderdag keken naar ‘RuPaul’s Drag Race All Stars 6’, aangezien Eureka meedeed.

Jullie steunen mekaar door dik en dun.

Jawel, en ik hoop ook dat mensen dat voor ons blijven doen. Of voor mij, want ik creëer en reis graag. So support is necessary. Halleloo. (lacht)

Zien we jou binnenkort nog eens terug in België?

Zo gauw het kan: graag. Van mijn vorige passage herinner ik me niet al te veel meer, als ik eerlijk ben. Toen ik er in 2018 was, was dat namelijk in functie van onze dragshow ‘Werq The World’. Tijdens zo’n tournee heb je weinig tijd om een plek te ontdekken, maar ik weet wel nog dat ik jullie hele regio zo mooi vond. En de fans? Electric. Ik herinner me dat ik het podium op kwam gelopen en door het enthousiasme van de toeschouwers leek het wel alsof de echte Beyoncé het podium betrad. Misschien ben ik stiekem ook wel Beyoncé. Er is in ieder geval niemand die ons ooit in dezelfde kamer heeft gezien. Of nee, da’s niet waar. Damn. (lacht)

