INTERVIEW. VRT-CEO Frederik Delaplace: “Onze gezichten zijn bijna allemaal witte mannen van 45-plus. Dat moet veranderen”

Frederik Delaplace werd in augustus 2020 aangesteld als opvolger van Paul Lembrechts. Hij had algauw in de gaten wat er anders moest, en begon die veranderingen ook aan te sturen. Maar Delaplace wilde zeker zijn, en bestelde een groot publieksonderzoek. Via verschillende kanalen vroeg de VRT de Vlamingen wat ze verwachten van de openbare omroep, die voor zestig procent met hun belastinggeld wordt betaald. En wat bleek: de Vlaming wil in grote lijnen wat Delaplace wil. Meer fun op de openbare omroep en meer openbare omroep op de digitale kanalen. Maar ook: houden wat goed is. Nieuws, actua, duiding, cultuur, sport, docu...