INTERVIEW. Staar je niet blind op die ijskoude blik van Leyla Bulut (Nazmiye Oral) in Undercover: “Mijn lichaam lacht als ik speel”

Showbizz Nazmiye Oral uit ‘Undercover’ confron­teer­de haar diepgelovi­ge moeder: “Ik wilde niet trouwen met de jongen die ze uitkoos”

In ‘Undercover’ speelt ze Leyla, een straffe, zij het criminele, vrouw. De Turks-Nederlandse actrice Nazmiye Oral (52) is in het echte leven zo mogelijk nóg straffer. Tegen de wil van haar ouders in ging ze haar eigen weg, ook toen haar moeder dreigde met zelfmoord. In een uitgebreide babbel vertelt ze over hoezeer Tom Waes in de smaak valt bij haar vriendinnen, over de liefde van haar leven en de ingewikkelde band met haar familie. “Ik heb nooit met hen gebroken.”

23 december