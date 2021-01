Je hebt hem de voorbije weken vast al wel ergens op je scherm zien verschijnen, al doet zijn naam misschien nog niet meteen een belletje rinkelen. René-Jean Page doet menig hart sneller slaan als de knappe hertog Simon Basset in ‘Bridgerton’, een historisch drama door de makers van ‘Grey’s Anatomy’. De reeks is al wekenlang één van de best bekeken programma’s in ons land, dus reden genoeg om the man himself aan het woord te laten. Een dag voor ons Zoom-interview krijgen we een mailtje van zijn publicist, om ons op de juiste uitspraak van zijn naam te wijzen. “Rege as in the music. Jean as in Wyclef Jean. Page as in books.” Opdat we het nooit meer zouden vergeten. Een interview!