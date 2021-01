INTERVIEW. Phoebe Dynevor is de ster van ‘Bridgerton’, de populairste Netflix-reeks ooit: “Maar niemand herkent me op straat”

‘Bridgerton’ is al wekenlang één van de meest bekeken reeksen op Netflix, én toch slaagt Phoebe Dynevor er op de één of andere manier in om een zekere vorm van anonimiteit te behouden. Zo vertelt de tv-ster tijdens ons interview via Zoom dat ze het langs de ene kant surreëel vindt dat de serie al door meer dan 63 miljoen mensen werd bekeken, maar dat ze zelf eigenlijk maar heel weinig merkt van alle hetze: “Ik ben al een paar keer buiten geweest om te kijken of iemand me zou herkennen, maar dat is nog geen enkele keer gebeurd. Ik blijf voorlopig met beide voetjes op de grond, daar in mijn piepkleine bubbel op het platteland”, lacht Dynevor. “Ik vind het uiteraard waanzinnig dat de serie zo populair is, maar langs de andere kant vind ik het ook wel chill dat ik nog gewoon over straat kan lopen zonder constant aangeklampt te worden.”

Of ze nu herkend wordt of niet, toch duikt Phoebe’s naam nu plots overal op elke website en in ieder blaadje op. En dat was zowel voor haar als haar tegenspeler Regé-Jean Page (31) eventjes aanpassen: “Regé en ik wisten allebei dat ‘Bridgerton’ goed zou scoren op Netflix, maar we hadden nooit durven dromen dat het zo’n groot succes zou zijn. De reacties van buitenaf zijn dan ook… laaiend enthousiast. We zitten samen met alle castleden in een WhatsApp-groepje waarin we voortdurend grappige filmpjes, memes en TikTok-videos over ‘Bridgerton’ naar elkaar doorsturen. Zo is er elke dag wel iets nieuws waar we uitgebreid mee kunnen lachen.”

Lockdown

WhatsApp is door de aanhoudende coronacrisis zowat het enige communicatiemiddel van de actrice, en dat begint haar na tien maanden van sociaal isolement nu wel echt de keel uit te hangen: “Ik ben iemand die onder de mensen moet zijn en ik kan niet wachten om opnieuw buiten te mogen komen en om weer make-up te dragen en niet alle dagen in mijn pajama door te brengen.” Zelfs de langverwachte première van ‘Bridgerton’ moest noodgedwongen online gevierd worden: “We vonden het allemaal doodjammer dat we de première via Zoom moesten bijwonen en dat we enkel een virtuele toast konden doen. Het gemis van mijn collega’s begint nu wel echt op mij door te wegen.” Voorlopig moet ze het met het gezelschap van haar ouders en haar broer Sam doen: “We zitten al sinds maart van vorig jaar in lockdown met elkaar. De ene dag gaat dat al wat beter dan de andere. (lacht) Toch is het heel speciaal om van dichtbij te mogen meemaken hoe ook zij zo van ‘Bridgerton’ genieten.”

Volledig scherm Een intieme scène tussen hoofdrolspelers Phoebe Dynevor en Regé-Jean Page in Bridgerton © Netflix

Dynevor’s mama is overigens geen onbekende in het Britse tv-landschap. Sally Dynevor (57) is een gevierde actrice en speelt al sinds 1986 mee in de populaire soap ‘Coronation Street’. Ook papa Tim (59) weet dankzij zijn beroep als scriptschrijver als geen ander hoe het er op en naast een set aan toe gaat. Volgens Dynevor hadden haar ouders dan ook helemaal geen moeite met de hoeveelheid aan stomende scènes in de reeks: “Mama en papa begrijpen maar al te goed dat zulke dingen nu eenmaal bij het vak horen. De scènes steken bovendien zo goed in elkaar dat je gelukkig niet alles te zien krijgt. Elke beweging werd tot in de puntjes uitgestippeld en er kwam een hele choreografie bij kijken. Dat mijn ouders weten hoé zulke scènes precies gedraaid worden, maakte het voor hen een stuk gemakkelijker om het eindresultaat op het scherm te zien. Ze zijn allebei heel trots op mij. Ze weten dat ik hier keihard voor gewerkt heb en ze gunnen mij het succes van harte.”

Girl next door

Toch is er ten huize Dynevor sinds de première van ‘Bridgerton’ maar weinig veranderd: “Zo moet ik thuis nog steeds de afwas doen van mijn ouders en roept mijn broer nog altijd even hard tegen mij (lacht) Nee, thuis is alles hetzelfde gebleven. Het is pas van zodra ik op mijn gsm kijk en alle berichten (over ‘Bridgerton’) te lezen krijg, dat ik besef wat er zich allemaal aan het afspelen is.”

Het tweede seizoen werd ondertussen aangekondigd. De productie zal nog deze lente van start gaan, al is het wel nog even wachten eer we het volgende seizoen te zien krijgen. En of Dynevor er naar uitkijkt om haar tegenspelers opnieuw in levenden lijve te zien: “Ik weet dat het heel cliché klinkt en dat heel wat acteurs het wel zeggen maar niet menen, maar het beste aan ‘Bridgerton’ was het gezelschap en de sfeer op de set. Ik mis mijn collega’s enorm hard, en het was prachtig om te zien hoe we op zo’n korte tijd zo naar elkaar zijn toegegroeid. Regé is nu één van mijn beste maatjes, wat natuurlijk een pluspunt is wanneer je zoveel tijd met elkaar moét doorbrengen.” (lacht) Toch blijft Dynevor geheimzinnig wanneer we haar vragen of er misschien meer dan vriendschap is ontstaan tussen de twee: “Ik denk dat het nogal logisch is dat wanneer je zo nauw met elkaar samenwerkt, je dan vroeg of laat iets speciaals ontwikkelt met elkaar. Regé woont ondertussen terug in LA en ik zit in Engeland, maar we houden nog steeds elke dag contact met elkaar. Onze band zal altijd erg speciaal blijven.”

LEES OOK