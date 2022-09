INTERVIEW. Paddy Considine uit ‘House of the Dragon’: “Mensen hebben nu eenmaal interesse in seks, moord, slijk en snot”

TVHoewel ‘Game of Thrones’ hem naar eigen zeggen “geen bal” interesseerde, kroop Paddy Considine (49) toch in de huid van koning Viserys voor ‘House of the Dragon’. De prequel, bij ons te zien op Streamz, is zoals verwacht razend populair. Toch stelde Considine een aantal voorwaarden voor hij intekende: “Ik wilde een gróte rol, niet zomaar wat staan zwaaien met een speer.” Wij spraken hem over zijn casting, het gebrek aan draken en de zogenaamde ‘pruikenhysterie’. “Ik trok één haartje los. Nog nooit zo’n uitbrander gekregen.”