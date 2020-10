INTERVIEW. Nicole Kidman staat naast Hugh Grant in ‘The Undoing’: “Hij heeft zijn motivatie teruggevonden”

Goed nieuws voor de fans van Nicole Kidman, want na zes lange, bange en onzekere maanden, wordt de eerste aflevering van ‘The Undoing’ dan tóch uitgezonden. HBO maakte in maart bekend dat de oorspronkelijke release in mei niet doorging vanwege de coronacrisis. Geen fijn nieuws voor de actrice, die niet alleen meespeelt in de reeks, maar ook een van de uitvoerende producenten is. De seriemakers hadden wel één groot geluk, en dat was dat de opnames al volledig waren ingeblikt, voordat de eerste lockdownmaatregelen van kracht gingen in de VS. Al was er ook een klein probleempje: alle studio’s waren dicht en er moest nog een openingsnummer voor de tv-serie worden ingezongen. Regisseuse Susanne Bier loste dat op door Kidman - die al meer dan veertien jaar getrouwd is met de bekende countryzanger Keith Urban - te vragen: “Susanne wilde absoluut dat ik het nummer inzong, maar ik zag daar zelf héél hard tegenop”, geeft de actrice eerlijk toe tijdens ons interview via Zoom. Na lang aandringen en bij gebrek aan betere oplossingen, hapte ze uiteindelijk toe: “Keith heeft een muziekstudio bij ons thuis, waardoor hij alles voor ons heeft opgenomen, gemixt en doorgestuurd. Hij heeft ons daar enorm mee geholpen aangezien iedereen door de lockdown moest binnen blijven en alle producties volledig stillagen. Moest Keith geen muzikant geweest zijn, dan was dit ons nooit gelukt.”