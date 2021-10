INTERVIEW. Nederlandse Julia uit ‘K2 Zoekt K3’ stoot door naar de studioshows: “Mensen zeggen dat ik op Klaasje lijk”

Voor de Belgische kandidaten Amy, Giana, Justine, Kato en Remi is er een plekje vrij in de studioshows, die nu zaterdag starten. Daarbij krijgen ze concurrentie uit Nederlandse hoek van Celester, Chanel, Diede, Manou, Luca, Dirk en Julia. Dat laatstgenoemde het al zo ver geschopt heeft, doet haar uiteraard plezier. “Ik kwam aan bod tijdens de eerste auditieronde, en veroverde toen de derde stoel. Maar tijdens de laatste auditieronde zorgde de komst van Babette, Justine en Dirk ervoor dat ik mijn plekje kwijtspeelde. Ik dacht dat het voorgoed afgelopen was, en begon heel hard te huilen. Dat was gelukkig niet op tv te zien. (lacht)”

“Toen Hanne en Marthe mij vervolgens een golden ticket cadeau deden, wist ik met mijn vreugde geen blijf. Een paar jaar geleden droomde ik er al van om het nieuwe K3'tje te worden. Voor mij brengt K3 alles samen waar ik van hou: zingen, dansen, acteren, met kinderen bezig zijn,... En dan kreeg ik alsnog de kans om mezelf te bewijzen tijdens de ‘bootcamp’-episode. Dat betekende toch dat Hanne en Marthe iets in me zien, en dat een samenwerking met mij tot de opties behoort. Dus ja: dat golden ticket is echt het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Ik wil hun vertrouwen niet beschamen.”

Borst Vooruit

In die aflevering vielen de kandidaten van de ene verrassing in de andere. Zo kregen ze in primeur de nieuwste K3-single ‘Waterval’ te horen, en moesten ze daarvan in sneltempo de zang en choreografie onder de knie krijgen. Een opdracht waar Diede, Dirk en Giana het best in slaagden volgens de jury, wat hen meteen een plek in de studioshows opleverde. Nadien bleek Justine dan weer de favoriete kandidate van een groep enthousiaste kinderen, wat haar ook rechtstreeks naar de studioshows katapulteerde.

Voor de overige deelnemers volgde nog een pittig moment: zij kregen te horen dat drie kandidaten - na het brengen van een K3-act - de studioshows niet zouden halen. De Belgische Elise en Nederlanders Babette en Jemaima bleken de pechvogels van dienst. “Ik ben ontzettend blij dat ik Hanne en Marthe kon overtuigen, en dat ik meer mag bijleren”, aldus Julia. “K3 heeft ooit een nummer gemaakt dat ‘Borst Vooruit’ heet. Een nummer dat me ontzettend motiveert, en dat ik als leuze ook op een armbandje heb laten drukken. Dat had ik aan tijdens mijn auditie en in de ‘bootcamp’-aflevering, dus dat is nu echt mijn motto. (lacht)”

Favorietje van de papa’s

Dat is volgens velen niet de enige K3-link die Julia heeft. Heel wat kijkers stellen dat de Nederlandse krullenbol als twee druppels water op Klaasje lijkt. “Mensen zeggen dat inderdaad”, lacht ze. “Een fantastisch mooi compliment, dat ik niet verwacht had. Ik vermoed dat mijn nuchtere, directe mentaliteit daar voor iets tussen zit. Uiteraard is het fijn om met haar vergeleken te worden. Maar ik ben gewoon Julia. Weet je wat grappig is? Mijn vriend is zeker dat ik - stel dat ik het nieuwe K3'tje zou worden - in de smaak zal vallen bij de papa’s. (lacht)”

Hoe dan ook: voor de twaalf resterende kandidaten breekt vanaf nu een nieuwe fase aan in hun K3-avontuur: de studioshows. Dan moeten ze zowel het aanwezige publiek als juryleden Natalia, Gordon, Ingeborg, Samantha én Gert Verhulst overtuigen. “Als ik het nieuwe K3'tje zou worden, wil ik kinderen kunnen inspireren”, vertelt Julia. “Ik heb zelf een hele fijne jeugd gehad, waarin open over alles kon worden gepraat. Dat zou ik aan alle jonge - en minder jonge - fans ook willen meegeven: dat ik graag naar ieders verhaal wil luisteren, en dat het oké is om te zijn wie je bent. Op die manier zou ik een steentje kunnen bijdragen, mensen blij maken en iets goeds kunnen doen.”

