INTERVIEW. Michel Wuyts werd op WK wielrennen als rockheld toegejuicht: "De verbittering is aan het wegsijpelen”

De meest gevierde man op het WK wielrennen in Leuven was niet winnaar Julian Alaphilippe, maar tv-commentator Michel Wuyts (64). Zijn laatste opdracht voor de VRT was het niet - Wuyts doet nog Parijs-Roubaix en het cross-seizoen - maar toch werd het één groot afscheidsfeest. De massa voor het podium op het Ladeuzeplein ontving Wuyts als een rockheld en dat deed deugd. “Zondag heeft me doen beseffen dat het goed is geweest. En dat ik dankbaar moet zijn.” Al is hij niet van plan om er volledig mee te stoppen. “Er zijn al wat losse contacten met andere zenders geweest.”