INTERVIEW. Michel Wuyts moet opstappen bij VRT: “Ik had meer erkentelijkheid verwacht, maar ben nog niet uitgezongen”

Showbizz Is Jean-Clau­de Van Damme binnenkort te zien in het nieuwe seizoen van ‘The Sky is the Limit’?

10 juni Tv-maker Peter Boeckx (59) heeft een schouderklopje verdiend. Het lijkt er namelijk op dat hij Jean-Claude Van Damme (60) gestrikt heeft voor het nieuwe seizoen van ‘The Sky is the Limit’. Al laat Boeckx nog niet helemaal in zijn kaarten kijken: “Ik kan er voorlopig niets over kwijt”, klinkt het.