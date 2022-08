INTERVIEW. Matt Smith over ‘House of the Dragon’: “Al die seksscènes die ik moest spelen, was dat nu écht nodig?”

TVDrie jaar na de het monstersucces van ‘Game of Thrones’ wordt de mythische wereld van George R.R. Martin nieuw leven ingeblazen. En dan wel door een legertje draken. De Streamz-prequel ‘House of the Dragon’ speelt zich af 100 jaar vóór Daenerys Targaryen het levenslicht zag, en verhaalt over haar kibbelende voorouders. Wij spraken met hoofdrolspeler Matt Smith (39) over peperdure pruiken, overdreven seksscènes en het vullen van de tv-werelds grootste schoenen. “Ik dacht dat ik alles al had meegemaakt, maar dit heeft me verrast.”