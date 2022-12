INTERVIEW. Louise wint ‘The Voice Van Vlaanderen’: “Ik droom van een tournee in rokerige, donkere jazzclubs”

TV Herbeleef hier de finale van ‘The Voice’. Louise kroont zich tot winnares: “Is dit geen foutje?”

Het is gebeurd: Louise is gekroond tot de nieuwe winnaar van ‘The Voice van Vlaanderen’. Ze nam het in de finale op tegen vier andere kandidaten, maar bleek uiteindelijk net iets populairder bij het stemmende publiek. Louise volgt Grace op als winnaar en mag met een prijs van 25.000 euro naar huis.

23 december