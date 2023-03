INTERVIEW. Kosmos uitgezongen in ‘The Masked Singer’: “De eerste keer met dat masker op kreeg ik een paniekaanval”

TV KIJK. Lisa en Ben delen eindelijk hun eerste kus in 'Lisa’

Wat de fans van ‘Lisa’ al eerder zagen aankomen, is vanavond gebeurd. Na een troostend gesprek met Ben (Michiel De Meyer), de fysiotherapeut van Jonas (Oscar Willems), volgde Lisa (Tinne Oltmans) impulsief haar hart. De twee deelden hun eerste kus. Is Lisa haar grote liefde Jonas dan al vergeten en is er ruimte voor een nieuwe man in haar leven? Of volgen er dagen van spijt en twijfels?