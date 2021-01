INTERVIEW. Jeroom, op zijn 43ste ineens ook presentator: “Ik ben de spreekwoordelijke tang op het varken, maar dat wérkt wel”

TV Jeroom toont zachte kant als presenta­tor van ‘Junior Bake Off’: "Als kandi­daatjes huilen, kan je geen cynische klootzak zijn"

6 januari In 'De slimste mens' is jurylid Jeroom (43) de man met de meedogenloze grappen. Maar als presentator van 'Junior Bake Off' toont hij zowaar ook zijn tedere kant. Want, zo vertelt hij zelf, die is er wel degelijk. "Als er huilende deelnemertjes zijn, knuffel ik hen met anderhalve meter afstand."