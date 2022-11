INTERVIEW. Jana en Christiaan over hun ‘intieme’ uitspraken in ‘Blind Getrouwd’: “Ik was veel te hard, besef ik nu”

Showbits Kürt Rogiers verlengt contract met ‘Familie’: “Ik blijf nog zeker 2 jaar Lars”

Je kon de afgelopen weken niet naast Kürt Rogiers kijken. Hij zat in ‘De Schaal van Pascale’ en ‘I can see your voice’ op VTM en in de Studio 100-musical van ‘Nachtwacht’. Maar fans van ‘Familie’ moeten zijn personage Lars al missen sinds de seizoensfinale in juni. Daar komt nu verandering in, want hij maakt z’n comeback in de serie. “Nee, ik ben niet jaloers om te zien hoe die mooie Koen Veronique inpikt”, vertelt hij aan Jarne. Kürt belooft dat z’n terugkeer wel voor vuurwerk zal zorgen en hij stelt de fans ook gerust: “Met de hand op het hart: ik blijf de komende 2 jaar fulltime bij ‘Familie’”. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

28 oktober