INTERVIEW. Geert Meyfroidt, de kersverse winnaar van ‘De slimste mens’: “Veel kijkers vonden me grappiger dan gedacht”

Zo ziet de ‘Code van Coppens’ eruit in het buitenland: “Ze gebruiken zelfs onze tekst”

Dat de Code van Coppens een succesformule is, weten ze nu ook in het buitenland. Het format werd verkocht aan verschillende landen. Het is een exacte kopie, zelfs het script is hetzelfde. Maar Staf en Mathias gebruiken helemaal geen script. “Omdat Mathias geen tekst kan onthouden, is er geen script. Het is improvisatie”, vertelt Staf Coppens. De buitenlandse presentatoren gebruiken dus gewoon de creatieve geest van de gebroeders Coppens.

21 december