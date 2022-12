INTERVIEW. Evy Gruyaert: “Absurd toch? Dat ik in therapie moet, boeken moet lezen en opleidingen moet volgen om gewoon maar terug te worden wie ik eigenlijk van meet af aan al was”

TV Kamal wordt quizmaster, twijfel over ‘Blokken’ en een klein geutje Niels Destadsba­der: hier zet VRT dit voorjaar op in

2022 is nog niet ten einde, maar de zenders blikken al vooruit naar het voorjaarsseizoen. Zo kunnen wij u nu al verklappen wat de VRT de komende maanden voor u in petto heeft. Kamal Kharmach wordt quizmaster, Robin Keyaert wordt sidekick van Siska Schoeters. ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ start in februari, en verder zet Eén vooral in op zekerheid met slechts een spaarzame dosis Niels Destadsbader. Al zijn er ook twijfels over de toekomst van ‘Blokken’...

20 december