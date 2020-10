INTERVIEW. Emma Corrin doet prinses Diana herleven in ‘The Crown’: "Ik kwam eigenlijk voor een job achter de schermen"

Royalty Hoe prins Charles zijn vrouw prinses Diana voor schut zette na haar dood: “Een héél beledigen­de opmerking”

11 oktober De Britse prins Charles (71) kreeg in 1997, kort na de dood van zijn ex-vrouw Diana, ruzie met haar broer. De Britse troonopvolger zou iets “heel beledigends” over haar hebben gezegd tegen Charles Spencer (56). Dat schrijft historicus Robert Lacey (76) in zijn aankomende boek over prinsen William en Harry, waarvan People Magazine al een stukje heeft gepubliceerd.