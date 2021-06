INTERVIEW. Birgit Van Mol (53) stopt als anker en krijgt eigen interviewreeks: “Ik wist niet dat die uitzending van 9 april mijn laatste zou zijn”

Al 23 jaar vertelt Birgit Van Mol ons met haar Franse rrrr wat er gebeurt in Vlaanderen en de wereld. De eerste jaren deed ze dat in duo-presentatie, daarna vulde ze in haar ééntje de studio van VTM NIEUWS. Daar is ze sinds 9 april niet meer te zien. Een changement de décor die de trouwe kijker niet ontgaan is. “‘Tiens, waar ben je? We missen je’, sturen mensen me. Ze moeten niet ongerust zijn. Ik ben niet weg”.