Internet in de ban van ‘McBaguette’ uit ‘Emily in Paris’: “Snack bestaat écht, de chique McDonalds uit de serie niét”

In de eerste aflevering van ‘Emily in Paris' zien we hoe hoofdpersonage Emily een reclamecampagne moet bedenken voor McDonalds, naar aanleiding van de lancering van de ‘McBaguette’. Ze werkt namelijk voor een PR-bureau, en Netflix laat dat niet volledig aan de fictie over. Elk seizoen weer zien we echte bedrijven opduiken in de reeks, die een mooie duit betalen voor product placement. Wat blijkt? De nieuwe snack die in de reeks aan de man wordt gebracht, is echt te verkrijgen in de Franse McDonalds-filialen. Er is zelfs een speciaal ‘Emily in Paris’-menu - compleet met twee macarons als dessert - aangekoppeld. “Ik weet niet wat erger is”, schrijft iemand op Twitter. “Dat McDondals een volledige verhaallijn in ‘Emily in Paris’ heeft aangekocht, of dat ik zeker een McBaguette ga bestellen in Parijs.” De snack, die niet veel meer is dan een hamburger tussen een stuk stokbrood, is enorm populair op sociale media. Franse consumenten geven wel mee dat de baguette geen nieuwigheid is op de Franse fastfoodkaart. Enkel het Netflixmenu is een nieuwe aanbieding.