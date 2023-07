Internationale bewerking van VTM-reeks 'Clan' haalt vier Emmy-nominaties binnen

TV “Dat lieflijke tafereel mag wel geschrapt worden": dramati­sche seizoensfi­na­le heeft grote gevolgen voor begingene­riek ‘Familie’

De conclusie na het zien van de seizoensfinale van ‘Familie? Dat de VTM-soap dringend toe is aan een nieuwe begingeneriek, want het is overduidelijk dat de kijker bij de start van het nieuwe seizoen afscheid zal moeten nemen van enkele liefdeskoppels. Welke personages verdwijnen er definitief uit de soap en welk nieuw liefdesduo komt er bij? Op fansites gonst het online van de speculaties, maar wij lijsten alvast deze certitudes op.