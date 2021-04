Instagram-fenomeen Nicolas Caeyers gaat wekelijks naar de psycholoog: “Nog een lockdown had ik niet aangekund”

ShowbizzMet meer dan 113.000 volgers, onder wie BV’s als Regi, Kürt Rogiers en Jani Kazaltzis, kan je Nicolas Caeyers (28) gerust een Instagram-fenomeen noemen. Zijn filmpjes scoorden zo goed dat Julie Van den Steen hem uitnodigde om in de paasvakantie mee radio te maken op Qmusic. In het echte leven werkt hij echter voor artiesten als Swedish House Mafia, vertelt hij in dit gesprek over zijn job, zijn coming out en de extra inkomsten uit zijn social media. “Gelukkig, want door corona moest ik doen met 3.000 euro voor vijf maanden.”