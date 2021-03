Innige band met ‘Big Brother’-deelnemer Michel bezorgt Julie relatieproblemen: “Maar ik doe echt niets verkeerd”

TVHet venijn zit in de staart. Na wekenlange speculaties van kijkers over de exacte band tussen Julie (34) en Michel (36), is de bom vlak voor het einde van ‘Big Brother’ finaal gebarsten. Na een gesprek met het thuisfront blijkt immers dat ook Julies vriend not amused is met de beelden die hij te zien krijgt van z’n vriendin.

Ze was al meermaals gewaarschuwd door de andere bewoners dat haar band met de Nederlandse persoonsbeveiliger Michel wel eens verkeerd zou kunnen geïnterpreteerd worden, maar daar trok de Belgische Julie zich de voorbije weken weinig van aan. Zo kroop het tweetal onlangs nog samen in bed. Als broer en zus zeggen ze beiden zelf, maar zo ziet niet iedereen dat. Niet alleen stelden heel wat kijkers zich daar vragen bij, ook de medebewoners zelf brachten hun twijfels onder woorden. Zo vertelde deelnemer Mike enkele weken geleden nog dat hij - moest hij Julies vriend zijn - boos zou zijn over haar uiterst aanhankelijke gedrag naar Michel toe.

Dubieuze beelden

Aanvankelijk bleef het nog bij speculaties over wat Frédéric, de vriend van Julie, precies dacht over de houding van z’n partner. Maar daar kwam vanochtend verandering in. Zo was op de livestream te zien dat de bewoners enkele minuten mochten bellen met iemand van het thuisfront. Voor Julie was dat haar broer Jerome. Die had niet zo’n fijn nieuws voor z’n zus. Hij vertelde haar namelijk dat haar vriend Frédéric allesbehalve opgezet is met de beelden die hij de voorbije weken te zien kreeg.

Dat nieuws komt serieus binnen bij Julie. “Mijn broer kan dingen goed relativeren en verduidelijken, maar dat gaat niet helpen”, klinkt het achteraf. “Niet dat Frédéric kwaad is, maar als hij het moeilijk heeft... vind ik dat al moeilijk genoeg. Dat is allesbehalve wat ik wil. Maar ik kan hier bepaalde dingen niet vertellen.”

Geen bitch meer

Julie beseft dat ze in een lastig parket zit. “Wij zitten hier en wij weten wat het is als je iemand van buiten mist. En ik weet ook hoe ik voor mijn deelname was. Ik was echt een bitch. Ik ben hierbinnen open gebloeid. En als je dan thuis bepaalde handelingen of dingen ziet, komt dat hard binnen.”

“Ik wil het gewoon kunnen uitleggen”, vervolgt Julie. “Want van hieruit kan ik ook niemand geruststellen. Het is honderd procent vriendschap. Maar omdat ik voor het programma iemand was die zich van alles en iedereen afsloot, wordt dat niet gesnapt. Ik heb een hele weg afgelegd dankzij ‘Big Brother’. Dat kan ik pas uitleggen als ik weer buiten sta. Ik heb dat hier (in het huis, red.) nog niet uitgesproken omdat dit niet mijn ding is”, zegt ze.

“Uiteraard zijn er dan ook nog eens mensen die het nog erger maken dan het eigenlijk is”, besluit Julie. “Maar ik doe echt niets verkeerd, ik hoop dat Frédéric dat ook ziet.”

