Ingeborg gaat nieuw survivalprogramma ‘Million Dollar Island' presenteren

‘Million Dollar Island' is een nieuw survivalprogramma dat bedacht werd door de Nederlander John De Mol en in diens thuisland al te zien was. Ook VTM 2 heeft daar nu een eigen versie van gemaakt. 100 deelnemers vertrekken naar een onbewoond tropisch eiland, waar ze moeten zien te overleven. Elk van hen heeft een polsbandje dat 10.000 euro waard is. Door proeven te doen, kunnen ze polsbandjes winnen en verliezen. Wie opgeeft, mag z'n polsbandje doorgeven aan een andere kandidaat naar keuze. Vriendschappen smeden blijkt dus essentieel voor wie uiteindelijk met de inzet - een miljoen euro - naar huis wil.

Ingeborg Sergeant zal het programma gaan presenteren, samen met haar Nederlandse collega Dennis van der Geest. “’Million Dollar Island’ vormt een optelsom van het leven zelf: Het smeden én verbreken van vriendschapsbanden, ego’s die botsen, liefde die ontstaat, uitdagende omstandigheden, geheime samenzweringen…”, vertelt Ingeborg. “Met mijn achtergrond als psychotherapeut móést ik wel volmondig ‘ja’ zeggen tegen dit programma. Het is ook voor mij een onvergetelijk avontuur geworden. Al moet ik toegeven dat dat avontuur een pak intenser werd dan ik had verwacht. Als mensen in een competitieve omgeving moe zijn, honger hebben en hun plekje in de groep niet vinden, worden heel wat boeiende dynamieken zichtbaar. Die zullen de kijker zeker en vast verrassen en voor heel wat discussie in de huiskamers zorgen.”