Ingeborg blikt in ‘Tien Om Te Zien’ terug op heftige periode met nummer ‘Als Dat Gebeurt’

“Als ik weer mezelf voorbij loop, al mijn dromen achterna. Op zoek gaan naar intens geluk, naar iets dat niet bestaat”, zingt Ingeborg. “Ik zat echt in die zone, in een black zone”, vertelt de zangeres daar nu over. “Het was een heftige periode. Ik snakte op dat moment naar een man die eigenlijk getrouwd was, diegene waar ik nu al 33 jaar mee samen ben, maar toen was dat fout. Ik mocht dat niet voelen.”