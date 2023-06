Influencer An-Katrien kreeg kritiek na aankoop in ‘Miljoenenhuizen’: “Maar wij werken hier keihard voor"

Mediawatchers “Million Dollar Island is afstande­lij­ke en plat commer­ciële televisie”

Afgelopen week kon je op VTM2 naar de eerste aflevering van ‘Million Dollar Island’ kijken. In het survivalprogramma sturen presentatoren Ingeborg en Dennis Van Der Geest 100 wildvreemden naar één onbewoond eiland, waar ze moeten overleven in de wildernis. De eerste aflevering kon slechts op een magere 99.000 kijkers rekenen. “Ik vind het ook plat commerciële televisie”, vindt showbizzjournaliste Desna Lespinoy in de podcast ‘De Mediawatchers’. Luister hierboven naar de volledige aflevering.