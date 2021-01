Ines uit ‘Boerenjaar’ combineert het familiebedrijf met job als adviseur: “Een etentje missen omdat een koe gaat kalven... Dat hoort erbij”

Met een geestige boodschap op Instagram ­­– ‘Melk de koe, niet de boer’ – vroeg koeboer Tristan uit ‘Boer zkt Vrouw’ begin deze maand aandacht voor eerlijke prijzen voor landbouwproducten. Boeren worden volgens hem nog steeds uitgemolken en krijgen te weinig betaald voor de producten die ze leveren. Dat beaamt ook vleesveehoudster Ines Theunis, die momenteel te zien is in het VIER-programma ‘Boerenjaar’. “Er wordt veel gevraagd van landbouwers: er wordt verwacht dat we steeds meer op een duurzame en innovatieve manier werken. Dat vraagt serieuze investeringen, en we zijn daar zeker toe bereid, maar dan moeten we natuurlijk ook meer inkomen kunnen genereren met onze producten. Maar aan de prijzen die we mogen en kunnen vragen, verandert niets, en dat is best frustrerend.” Het bedrijf dat ze met haar mama en zus runt, noemt ze ‘gelukkig wel economisch rendabel’. “Natuurlijk kennen we zoals iedereen goede en slechte jaren, maar we raken er steeds bovenop.”