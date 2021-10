In 'Thuis' en 'Familie' is kerst al achter de rug

TV Herman Brussel­mans verrast als zingende Erik Van Looy

18 oktober Het klonk niet bepaald elke seconde even, euh, toonvast, maar toch was de zangprestatie van Herman Brusselmans in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ om van te genieten. Hij zat ‘The Masked Singer’-gewijs verscholen in een enorme kop van Erik Van Looy en zong ‘Fly Me To The Moon’.