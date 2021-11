In ‘Klopjacht’ neemt Guilian een groot risico en bezoekt papa Preud’homme bij Standard Liège

In een zenuwslopend kat- en muisspel proberen twaalf Vlamingen zeventien dagen lang uit de handen te blijven van gespecialiseerde opsporingsdeskundigen met ervaring bij de politie, defensie en in de private sector. Een speciaal voor het programma opgericht opsporingsteam, onder leiding van hoofdinspecteur Danny Kampers, doet er alles aan om de voortvluchtigen zo snel mogelijk te pakken. De kandidaten krijgen in ‘Klopjacht’ het profiel van ‘high priority’ voortvluchtigen, en de speurders in het programma zijn daarom onderworpen aan dezelfde regels als tijdens een echt onderzoek naar een high priority voortvluchtige. Het aftappen van telefoongesprekken, socialemedia-updates, bankkaarten traceren, het bekijken van bewakingscamerabeelden en internetactiviteiten in kaart brengen: een arsenaal aan middelen wordt ingezet om de voortvluchtigen in te rekenen.