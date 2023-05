"In het prille begin deed ik maar wat": Comfort moest echt groeien in haar rol als 'De mol'

tvDe verrassende saboteur van ‘De mol 2023' is gekend. In een finale waarin de drie overblijvers even grote verdachten bleken, was eentje onder hen het echt. Of dat Lancelot, Comfort dan wel Toos is, ontdekt u in dit interview. “In het prille begin deed ik maar wat. Ik kende de deelnemers nog niet, dus ik kon niet inspelen op hoe ze zouden reageren. Op het einde kon ik dat wel, al werd het niet gemakkelijker.”