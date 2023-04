“In de wandelgangen van de VRT wordt er vooral gelachen met de ‘geen commentaar’-regel van hun CEO”

TV ‘Liefde voor muziek’ eert Metejoor: “Ik ben heel bang dat mensen me beu zullen worden”

“Vorig jaar had ik het gevoel dat ik aan het opbranden was.” De booming carrière van Joris Van Rossem (32), alias Metejoor, komt met een prijs. De zanger moet vaak mooie momenten met vrienden en familie missen, vertelt hij. Wel maakte Metejoor met plezier tijd vrij in zijn overvolle agenda voor ‘Liefde voor muziek’, waar hij onder andere de liedjes van K3 onder handen neemt. Opvallend, gezien de eerdere geruchten over hem en K3'tje Julia. Een gesprek over de sfeer met de andere ‘Liefde voor Muziek’-kandidaten en de keerzijde van het succes.