“In ‘De mol’ kon hij plots niet meer echt tegen zijn verlies”: broers Sven en Kristof Pede over hun band

Sven

“Toen ik 12 jaar was, was Kristof al een eigenwijze kerel van 18. Dat leeftijdsverschil is altijd te groot geweest om als kind een goeie band te hebben. Ik zag hem als de bad boy die rebelleerde tegen onze ouders, veel uitging en zichzelf een stoer imago aanmat met zijn gekke oor­ringen. Ik was de lieve, onschuldige tiener die de mama vergezelde als ze naar de bakker ging en onder geen enkel beding alleen thuis mocht zijn. Het matchte gewoon niet. De enige interesse die we deelden, was de PlayStation. En ook dat was geen glansrijk succes. (lacht) Toen ik hem versloeg bij een spelletje FIFA, begonnen we al spelend te vechten, zoals tienerjongens wel eens doen, en brak hij per ongeluk mijn arm. Die krak in mijn arm brak zijn hart, hoe onhebbelijk hij me toen ook vond. Het was meteen de laatste keer ooit dat Kristof op een PlayStation heeft ­gespeeld.