In de cel, een autocrash en vooral veel bloed: dit was de seizoensfinale van ‘Familie’

De slotepisode voor de zomerstop begon met een tegenvaller voor Benny. De klusjesman van Wolff & Bos hoopte Samira gelukkig te maken door haar een huwelijksaanzoek te doen. Benny had echter beloofd dat Samira’s zoon Brahim aanwezig mocht zijn bij het stellen van de vraag, maar de tiener belandde vlak voor het ‘moment suprème’ door een fietsongeval in het ziekenhuis. Het emo-moment moest dus worden uitgesteld. Maar… volgt na uitstel misschien ook afstel?

De situatie is wat vervelend voor Benny, maar Hanne kreeg een nog veel koudere douche te verwerken. Zij had een welkomstfeestje voor Quinten georganiseerd na zijn trip naar Singapore, maar haar man daagde niet op. Vanuit het buitenland liet hij plots telefonisch weten dat hij aan de douane was opgepakt omdat er in zijn rolstoel drugs zat verstopt. Drugs! Een delict dat in Singapore soms ook de doodstraf kan opleveren. Zit Quinten na de zomer in een Aziatische cel te verkommeren of loopt het voor hem nog slechter af?

Suspense

Voor het bloed en de suspense in de finale zorgden twee liefdeskoppels, die het de laatste tijd wat moeilijk hebben. Sam zorgde tijdens een boksgala voor een kamp der seksen, want ze stapte in de ring met haar love-interest Niko. Het ging er niet bepaald zachtaardig aan toe. De uppercuts waren zo welgemikt, dat Niko op het einde bebloed en knockout op de grond lag. Was Sam iets te ver gegaan?

Ook Lars en Veronique

Lars ontdekte enkele afleveringen geleden dat Veronique hem een tijd bedroog met een zekere Koen. Hij wilde haar vergeven, maar de man in kwestie toch ontmoeten. Vandaar dat hij hem via het gsm-toestel van Veronique om een laatste date vroeg. Op het dak van een hoog gebouw was de plek van de afspraak. Koen had champagne klaargezet, maar toen ze allebei ontdekten moet wie ze hadden afgesproken, sloegen de stoppen door. Het kwam op het dak tot een handgemeen, waarbij opnieuw bloed vloeide. Het leek fataal af te lopen, maar toen kwam Veronique op de proppen. Koen ontsnapte en zowel Lars als Veronique zetten vervolgens de achtervolging in met de wagen. Die liep faliekant af, want de wagen van Veronique belandde in een soort van meer. Koen dacht geen seconde na en dook haar meteen achterna. Waarna ook een verbouwereerde Lars het koude water instapte. Ondertussen was de wagen al tot op de bodem van het meer gezonken en van Veronique geen spoor meer. Voor wie loopt dit fataal af?

Uitnodiging

De finale zette ook een nieuwe verhaallijn in gang. Louise en Raven planden als vakantie een roadtrip naar Athene, maar zagen hun bestemming plots veranderd door onverwachte post. Raven kreeg een pakje met een mysterieuze uitnodiging om Frank, de nonkel van Raven. “Ik wist zelfs niet dat ik een nonkel had”, liet Raven zich ontvallen. De route van de trip wordt dus halsoverkop aangepast en is de start van een avontuur, dat deze zomer in de nieuwe webserie ‘Raven en Louise in het nauwe’ te volgen valt VTMGO. De nonkel bestaat trouwens wel degelijk, want Frank wordt gespeeld door Robbie Cleiren.

